Francisco Belo venceu hoje a prova do lançamento do peso nos Campeonatos de Portugal, com a marca de 20,15 metros, que o qualifica para os Campeonatos Europeus de Glasgow, em março.

O atleta do Benfica, que fez 20,15 ao segundo ensaio, conseguindo assim a marca de qualificação para Glasgow, ainda lançou 20,09 metros, melhor mesmo do que o seu colega de equipa Tsanko Arnaudov, que lançou 20,02. "O resultado hoje alcançado é um motivo de satisfação, mas tenho vindo a fazer provas com resultados muito progressivos, a ganhar cada vez mais confiança, competindo cada vez melhor, a apontar para os grandes campeonatos", disse o atleta do Benfica. O lançador acrescentou: "Tenho ganho confiança, estabilidade na técnica, e isso produz resultados cada vez melhores. É por isso que estou feliz e quero continuar nesse caminho, que passa por ir aos Europeus, tentar colocar em competição o que trabalho nos treinos."