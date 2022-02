Depois de lhe terem atirado um saco de tremoços na Madeira, Geraldes teve direito ao seu próprio «pack» no António Coimbra da Mota.

O clube da linha criou o pack Geraldes e vai disponibilizou um bilhete para o jogo com o CD Tondela, mais uma 'mini' e um saco de tremoços, por cinco euros.

Este sábado, a vitória dos canarinhos foi celebrada a preceito.

Um golo solitário de Arthur nos últimos minutos permitiu ao Estoril Praia ganhar na receção ao Tondela, em jogo da 22.ª jornada, e interromper uma série de sete encontros sem vencer na I Liga portuguesa de futebol.

No Estádio António Coimbra da Mota, o Estoril Praia, que não vencia desde a 14.ª jornada, regressou aos triunfos graças ao golo de Arthur, marcado aos 86 minutos.

Os estorilistas são sétimos classificados, com 30 pontos, os mesmos do Vitória de Guimarães, que visita o lanterna-vermelha Belenenses SAD no domingo, enquanto o Tondela somou a segunda derrota consecutiva e é 14.º do campeonato, com 20.