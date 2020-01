“Estou muito feliz por anunciar que vou iniciar a minha época na Volta aos Emirados. Acabo de terminar um período de treinos nas Canárias e estou desejoso de começar a próxima etapa da minha recuperação”, declarou o corredor da INEOS num vídeo publicado nas redes sociais.

O quatro vezes vencedor da Volta a França (2013, 2015, 2016 e 2017) não compete desde 12 de junho, dia em que sofreu uma queda violenta durante o reconhecimento do contrarrelógio da prova francesa.

A queda causou-lhe fraturas na coxa, cotovelo, fémur, esterno e várias vértebras, obrigando a diversas operações cirúrgicas, a última das quais em novembro do ano passado.

No início do ano, o britânico, de 34 anos, tinha desmentido que a sua recuperação estivesse a ser mais lenta do que o esperado e assumido que o seu objetivo é estar no Tour deste ano, que decorre entre 27 de junho e 19 de julho.