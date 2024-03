Em Old Trafford, o médio luso abriu o ativo para os ‘red devils’, quando decorria o minuto 12, numa vantagem que foi dilatada por Rashford, aos 36, igualmente de grande penalidade.

Além de Bruno Fernandes, foi titular na equipa do United o compatriota Diogo Dalot, enquanto no emblema de Liverpool Beto começou de início, mas saiu aos 61 minutos, altura em que André Gomes foi lançado em campo. Já Chermiti, foi opção aos 87 minutos e João Virgínia viu o desaire do banco.

Com este triunfo, o Manchester United, que vinha de duas derrotas na prvoa, passa a somar 47 pontos, no sexto lugar, menos três do que o quinto classificado Tottenham, que tem dois jogos por disputar.

Os ‘toffees’, sem vencer há 11 jogos na Premier League, seguem na 16.ª posição, com 25 pontos.