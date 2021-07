O futebolista internacional sérvio Marko Grujic é o mais recente reforço do FC Porto, com o clube a anunciar hoje que o médio está de regresso, novamente por empréstimo do Liverpool, mas com opção de compra.

"Médio internacional sérvio, de 25 anos, chega à Invicta por empréstimo do Liverpool, com opção de compra", informa o FC Porto no sítio oficial na internet, explicando que a diferença relativamente à época passada é a cláusula de opção de compra de Grujic. O médio, de 25 anos, tinha sido cedido pelo Liverpool na temporada 2020/21, com o treinador Sérgio Conceição a utilizar o jogador em 39 jogos, 18 dos quais a titular, numa temporada em que Grujic marcou dois golos pelos 'dragões'.