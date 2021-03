Vlachodimos foi chamado pelo selecionador, o holandês John van’t Schip, para os próximos jogos, de qualificação frente à Espanha, em 25 de março, em Granada, e em Salónica com a Geórgia, em 31 de março, e o particular com as Honduras, em 28.

A Grécia integra o grupo B de apuramento para o Mundial no Qatar, no qual tem como adversárias, além da Espanha e da Geórgia, também a Suécia e o Kosovo.

O guarda-redes do Benfica é habitual presença na seleção e volta a merecer a confiança do selecionador apesar de ter perdido a titularidade na baliza do Benfica, com o treinador Jorge Jesus a apostar em Helton Leite.

Vlachodimos foi o titular até à 18.ª jornada, em 08 de fevereiro, no triunfo em casa com o Famalicão (2-0), mas perdeu o lugar e só voltou à baliza na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, no triunfo com o Estoril Praia.

Também hoje outro guarda-redes grego a jogar em Portugal, no caso Matous Trmal, que tem três jogos pelo Vitória de Guimarães, foi convocado pela Federação grega para a fase final do Campeonato da Europa de sub-21.