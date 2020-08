O jogador de 27 anos transfere-se em definitivo para a equipa orientada pelo treinador português Pedro Martins após dois empréstimos, rendendo, segundo fonte próxima do processo, dois milhões de euros (por 100 por cento dos direitos desportivos) aos bracarenses.

O negócio será efetivado em 31 de agosto, após estar concluído o campeonato grego, informou o clube minhoto.

Hassan, que somou 108 jogos e 25 golos pelo Sporting de Braga, chegou a Portugal em 2011 para os juniores do Rio Ave, clube no qual se manteve até ao início da época 2015/16, transferindo-se ainda em agosto dessa temporada para os 'arsenalistas'.

Nos bracarenses, esteve três épocas seguidas, saindo em 2018/19 para o Olympiacos num primeiro empréstimo, tendo marcado 15 golos.

Hassan ainda regressou ao Minho na última época, mas voltou à capital grega e ao clube do Pireu na segunda metade da temporada, contribuindo com oito golos para a reconquista do título do Olympiacos.