O primeiro jogo de futebol que vi na vida, dentro de um estádio (e não no conforto do sofá e da televisão ligada, que é onde vejo a grande maioria do meu futebol), envolveu o Alverca.

Minto: o primeiro jogo de futebol que vi a sério, com deslocações, acepipes e uma família inteira de cachecóis ao pescoço, aconteceu no longínquo ano de 1995, no Estádio do Jamor, com o saudoso Iordanov a marcar dois golos ao Marítimo e a acrescentar mais uma Taça de Portugal ao vasto currículo do Sporting.

Mas esse não conta: houve Jamor, sim, mas só para quem chegou cedo – quem o não fez viu-se forçado a assistir ao jogo no meio da mata que ladeia o estádio, e uma criança de oito anos não tem propriamente altura suficiente para se erguer acima das árvores e da multitude de cabeças, por mais que tente. Restou a memória fugaz de uma cabeçada num dos ditos golos (e o YouTube confirma-a), e a ida posterior à antiga Feira Popular, onde a felicidade dos meus primos – sportinguistas – esbarrava no desprezo dos vampiros da casa assombrada:

- O Sporting ganhou!

- E o que é que eu tenho a ver com isso?

Pelo que o primeiro jogo de futebol que vi a sério, com deslocações, acepipes, etc. envolveu o Alverca. Não, também não. Foi um Sporting x Beitar de Jerusalém, para a pré-eliminatória da Liga dos Campeões, em 1997, que a turma de Alvalade venceu por 3-0 (Iordanov, novamente, e dois de Leandro).

Mas esse também não conta, porque a única lembrança que dele guardo foi o facto de não poder entrar com o meu Sumol de laranja e o meu pão com chouriço dentro do estádio, uma daquelas coisas que, quando se é puto, nos faz odiar para sempre o futebol moderno. Tive de comer aquilo tudo à pressa, e se calhar é daí que vem o meu péssimo hábito de comer todas as refeições à pressa, assim como a minha péssima tendência para o niilismo e a auto-destruição vêm daquela vez em que, aos três anos e numa auto-estrada, quase saltei pela janela do velho Peugeot fora com a minha mãe a aplicar, a tempo, os seus melhores dotes de guarda-redes.

Agora sim: Alverca. Durante a maior parte da minha vida, tem sido esta a minha cidade, o meu refúgio. Em agosto, cumpriram-se 25 anos desde que a minha família se mudou para cá, após cinco anos no Sobralinho (uma aldeia, hoje vila, mesmo aqui ao lado) e um curto aninho na 5 de Outubro, ao lado da RTP. Fiz aqui boa parte dos meus amigos – ainda hoje me dou com todos, e alguns até foram hoje ao estádio –, todos os meus estudos da 3.ª classe (ainda lhe chamo “classe” e não “ano”) ao secundário, foi aqui que aprendi a andar de bicicleta, a nadar, foi aqui que do alto do meu ennui adolescente rebentei bombas de cal em caixotes do lixo, foi aqui que beijei e fui beijado, foi aqui que descobri como a Cartoon Network pode ser um óptimo professor de inglês, foi aqui que o rock n' roll me salvou a vida antes de toda a música me ir salvando a vida.

E foi aqui que vi, pela primeira vez, a sério – com os chamados “olhos de ver” - um jogo de futebol dentro de um estádio.

Era o primeiro ano do Futebol Clube de Alverca na I Liga e a ocasião era luxuosa: Alverca x FC Porto, o clube que, para gáudio da minha mãe e desgosto absoluto do meu pai (sportinguista), passei a guardar no coração de tal modo que, se mo perguntarem, respondo sempre que a maior infelicidade da minha vida foi ter nascido em Lisboa. A cidade juntou-se. O meu pai, que foi comigo nessa noite ao estádio, comprou-me uma pequena bandeira do Alverca por uns míseros 500 escudos e levou-me para a bancada central, destinada aos sócios do clube (e fomo-lo, ambos: eu porque precisava disso para pagar menos pelas aulas de natação, ele para que eu não me sentisse muito abandonado).

O resultado foi aquele que, mais ou menos, se esperava: goleada do FC Porto, que nessa época seria campeão. Mas, para além daqueles cinco golos – Zahovic, Jardel duas vezes, Capucho e João Manuel Pinto – o que ficou foi o erro clamoroso, inadmíssivel, vexatório de um tal de Ivica Kralj, que permitiu aos alverquenses festejar como se estivessem a ganhar a meio segundo do fim. Um frango, um pato, um perú, toda e qualquer espécie aviária, imortalizada para sempre em reposições de telejornais e páginas humorísticas no Facebook. Festejaram os alverquenses e o seu presidente, o então desconhecido Luís Filipe Vieira, o qual vi em amena cavaqueira sorridente, no final do jogo, com Jorge Nuno Pinto da Costa.