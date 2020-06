Foi só a partir desse momento que a formação de Julio Velázquez começou a jogar um pouco mais no meio-campo adversário, embora sem conseguir incomodar o guardião Charles, que assumiu a titularidade, em detrimento de Amir.

Até ao intervalo, viu-se pouco futebol nos Barreiros, mas com o Marítimo mais perto de dilatar a vantagem do que o Setúbal de empatar.

A segunda parte começa com o Marítimo à beira do segundo golo, com um livre direto de Zainadine à barra, aos 48 minutos, tendo merecido resposta do Vitória, aos 52, pelo recém-entrado Berto, que rematou à malha lateral, na primeira oportunidade sadina no encontro.

O conjunto da casa chegou a marcar aos 58 minutos, por Rodrigo Pinho, mas o golo acabou por ser invalidado após análise do videoárbitro devido a posição irregular do avançado brasileiro.

Ao minuto 71, acontece mais um golo anulado ao Marítimo, desta feita por mão de Diego Moreno antes da bola sobrar para o remate certeiro de René Santos, na sequência de um canto apontado por Xadas.

A vantagem ‘verde rubra’ não aumentou, o que fez o Vitória acreditar e chegar ao empate, uma vez mais com Berto em destaque, desta feita ao assistir Guedes para a finalização do camisola 7, após ter feito um ‘sprint’ impressionante no flanco direito.

(Notícia atualizada às 20:47)