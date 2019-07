A venda da jovem estrela ao Atlético de Madrid ocorre depois de uma “novela” com um enredo com várias reviravoltas. Realizando uma época de grande nível pelo Benfica - de tal forma que foi o “jogador revelação do campeonato” para o SAPO24 -, João Félix começou a despertar a cobiça de “tubarões” europeus ainda a temporada não tinha terminado, falando-se do interesse de clubes do Real Madrid à Juventus, passando até pelo Wolves.

Com o fim da época, os rumores começaram a intensificar-se em torno dos dois gigantes de Manchester, o United e o City, sendo que este último supostamente compraria o passe do jogador, mas emprestá-lo-ia de seguida às águias, ficando Félix mais um ano na Luz.

No entanto, um novo pretendente chegaria de rompante, a acenar com 120 milhões - o valor da cláusula de rescisão de João Félix - do outro lado da fronteira. Órfão de uma referência ofensiva depois da iminente perda da mega-estrela Antoine Griezmann - que vai sair, não se sabendo para onde - o Atlético de Madrid teria começado a realizar contactos com o Benfica, tendo a imprensa portuguesa e espanhola afirmado, no dia 17 de junho, que o negócio já se encontrava concluído.

Contudo, da parte do Benfica, veio um desmentido oficial em que o clube encarnado esclarecia que era “falso” estar “em curso qualquer processo negocial a propósito de uma eventual transferência do jogador João Félix”, negando também “negociações que envolvem comissões de 30%”, considerando a informação “totalmente falsa”. Este comunicado, porém, deixava na ambiguidade a possibilidade da venda estar a ser efetuada, visto que a compra de um jogador pela cláusula de rescisão não necessita de negociação com o clube que detém o seu passe.

Foi assim que no dia 26 de junho, sem surpresa, o SL Benfica informou a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários que recebeu uma proposta do Atlético de Madrid no valor de 126 milhões de euros por João Félix. No entanto, esclarecendo que a mesma se "encontra a ser analisada". Hoje sabemos que esse comunicado era o prefácio inevitável para uma transferência que apenas parecia teimar em não se oficializar.

Campeão nacional de juniores na temporada 2017/18, João Félix, natural de Viseu, chegou ao Benfica em 2015, depois de vários anos na formação do FC Porto. A sua estreia na equipa principal aconteceu frente ao Boavista, a 18 de agosto, sendo finalmente titular a 23 de setembro, num jogo com o Desportivo das Aves.

Uma das peças-chave para a conquista do campeonato pelo Benfica, João Félix teve um arranque da sua carreira sénior tão fulminante que rivaliza com o de Lionel Messi. Até ao fim da época, o avançado assinaria 15 golos na liga portuguesa (20 em todas as competições), ficando na memória exibições como a que teve no Dragão na vitória em frente ao Porto ou quando marcou um hattrick perante o Eintracht Frankfurt na primeira eliminatória dos quartos de final da Liga Europa.

O ano de sonho de João Félix culminou com a primeira internacionalização sénior. Tendo já somado experiência na seleção nacional sub-21, Félix estreou-se na equipa principal durante a fase final da Liga das Nações, frente à Suíça.