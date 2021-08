O triatleta português João Silva foi hoje oitavo classificado na sua série da prova de qualificação da etapa do circuito do Mundial de triatlo de Montreal, no Canadá, pelo que vai disputar a final no sábado.

Numa série com 19 atletas, João Silva cumpriu a prova em 21.52 minutos, a somente cinco segundos do australiano Jacob Birtwhistle, que liderou um quarteto com o mesmo tempo. João Silva foi 23.º nos Jogos Olímpicos Tóquio2020.