O tenista português João Sousa, 70.º do 'ranking' mundial, vai defrontar o espanhol Pablo Carreño Busta na primeira ronda do torneio francês de Roland Garros, segunda prova do 'Grand Slam' da temporada, ditou hoje o sorteio.

A temporada não tem corrido de feição ao tenista vimaranense e número 1 nacional, mas no pó de tijolo francês terá pela frente um jogador, 56.º, que também está num momento de forma menos bom (não vence desde janeiro). Nos três encontros disputados entre ambos, João Sousa venceu dois. O único representante luso tem como melhor registo no ‘slam’ parisiense, que começa no domingo, a segunda ronda atingida por quatro ocasiões, em 2013, 2015, 2016 e 2017, sendo que na edição passada foi eliminado logo na estreia, diante do argentino Guido Pella. O compatriota João Domingues acabou por falhar o acesso ao quadro principal, após ter sido eliminado na segunda ronda do ‘qualifying’, enquanto o número 2 nacional, Pedro Sousa, não disputou a fase de qualificação por se encontrar lesionado. Já o ‘rei’ da terra batida e 11 vezes campeão em Roland Garros, o espanhol Rafael Nadal, só conhecerá o adversário quando terminar a última fase do ‘qualifying’, ao contrário do sérvio Novak Djokovic, líder da hierarquia ATP, que terá pela frente o polaco Hubert Hurkacz. Por sua vez, o suíço Roger Federer, terceiro da hierarquia, tem encontro marcado com o italiano Lorenzo Sonego. Na vertente feminina, a campeã em título, a romena Simone Halep, defronta a australiana Ajla Tomljanovic, enquanto a número 1 mundial, a japonesa Osaka Naomi, estreia-se frente à eslovaca Anna Karolina Schmiedlova. A russa Vitalia Diatchenko será a oponente da norte-americana Serena Williams, três vezes campeã em Paris. A grande novidade desta edição da prova francesa, que se realiza de 26 de maio a 09 de junho, em Paris, é a renovação do mítico ‘court’ Philippe Chatrier, embora só esteja prevista a sua conclusão em 2020, com a inclusão de uma cobertura. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.