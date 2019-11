Os 97 minutos deste sábado deram cabo dos nervos aos adeptos, mas a história da dimensão deste jogo começou há vários séculos.

Antes do início da partida, dava para antever a emoção que se seguiria. A final da Taça Libertadores, que põe todos os anos frente a frente as duas melhores equipas da América do Sul, trouxe para o campo dois dos maiores clubes do continente, do mundo até - e já vamos perceber porquê.

De um lado, o argentino River Plate, campeão em 2018 - e assumidamente obcecado com a competição, como se ouve neste fortíssimo cântico entoado por milhares de adeptos. Do outro, o brasileiro Flamengo a correr atrás do seu segundo título, depois de 38 anos sem chegar à final, e com o “endeusado” português Jorge Jesus no comando.

Para encaixar 500 anos num breve texto nada melhor do que fazê-lo com o ritmo que este desporto tão bem conhece. Senhoras e senhores, convido-os a ler as linhas que se seguem como se de um relato de um jogo se tratasse (se quiser saber efetivamente o que se passou dentro das quatro linhas, a crónica do João Dinis conta-lhe tudo).

Apito inicial

Começamos em abril de 1500. Pedro Álvares Cabral avista terra no seu caminho para a Índia. Está lançada a bola para o que haveria de vir a ser um tema de controvérsia mais tarde. O passe sai ao lado - não é isto que nos traz aqui hoje - mas importa reter a jogada: a ida de portugueses para o Brasil ainda nos vai ser útil mais à frente.

O relógio segue rápido e avançamos mais uns séculos. A rivalidade entre Argentina e Brasil é histórica. Os países tentam tirar a bola um ao outro, mas no século XIX a Argentina leva a melhor. Numa jogada de ataque que traz o Uruguai por arrasto, a Argentina avança no terreno. Olha para a frente, mede forças com os rivais e ganha o controlo das terras a sul junto ao valioso rio da Prata. Está aberto um flanco que vai valer vantagem estratégica e económica do país até aos dias de hoje: a zona dominada pelos argentinos está entre os terrenos mais valiosos do continente, e o rio da Prata permite a circulação fluvial até Buenos Aires, e dos seus portos para o mundo.

Mas o ritmo é difícil de aguentar e a instabilidade política e social que chegam no século XX não dão tréguas - se há cem anos, a Argentina ocupava um lugar no topo dos países mais ricos do mundo (à frente até de França e de Itália), nas últimas décadas caiu a pique.

O Brasil não poupa o adversário e transforma a perda de bola em anedota - “Só pessoas tão sofisticadas conseguiriam um falhanço tão grande”, ouve-se na boca do povo. A picardia social está lá. O braço de ferro político e económico também (embora sem gerar preocupações de maior). Mas nada se compara à rivalidade no desporto. É aqui que a tensão histórica entre os dois países cresce com força e também por isso o jogo deste sábado tinha tantas medidas de segurança. Por isso e porque a vida real prega fintas ao desporto.

As jogadas estavam bem planeadas até há pouco tempo - a final de ontem era para ter sido disputada em Santiago, capital chilena - mas às vezes pequenos movimentos fazem a diferença e a bola muda de rumo. Uma intensa crise social no Chile, começada pelo aumento do preço do metro, está a levar a população às ruas e a intervenção policial já fez pelo menos 22 mortos e dois mil feridos. Um fora de jogo evidente para todos: a final teve de ser disputada noutro sítio. Lima, capital do Peru, foi a cidade escolhida. A 5 de novembro, as equipas brasileira e argentina ficaram a saber que percorreriam mais de quatro mil quilómetros de avião cada uma para chegar ao estádio onde 80 mil pessoas as iriam receber em apoteose.

E sem darmos por isso chegámos ao final da primeira parte deste relato. Caro leitor, não saia da nossa companhia. Durante este intervalo vamos explicar-lhe como é que as equipas chegaram até aqui. A história inclui um barco a afundar-se, porque o Flamengo não começou com a bola nos pés, e um caixote que deu o nome à equipa da Argentina.

Na pausa para hidratar, a água que os ergueu e a água que os separa

Ontem cada um torcia para seu lado e uns meteram mais água do que outros, mas há mais de cem anos - sim, os dois clubes já são centenários - a água unia de alguma forma as origens das duas equipas.

Estávamos em 1895 quando um grupo de seis remadores brasileiros resolveu comprar um barco. Com a energia da juventude no corpo, meteram-se a caminho da praia do Flamengo, no Rio de Janeiro, mas uma tempestade havia de os atirar à água. Determinados, queriam fundar um grupo de regatas, e por isso nem o naufrágio nem o roubo de uma nova embarcação os demoveu. Poucas semanas depois, fizeram uma “vaquinha” com mais quatro, compraram um novo barco, e ali, na praia até onde a tempestade os tinha levado, fundaram o Grupo de Regatas do Flamengo.

Nos primeiros anos, eram os remos que reinavam, mas a bola havia de lhes chegar aos pés. Tudo começou com um desentendimento interno no Fluminense - atual adversário da equipa. Foi em 1911 que alguns jogadores deste clube da mesma cidade inauguraram o Departamento de Esportes Terrestres flamenguista. Um ano depois, eram campeões no Rio de Janeiro.