O treinador do Sporting, Jorge Jesus, confirmou hoje ter chegado a acordo com o Benfica, no processo em que os ‘encarnados’ pediam 14 milhões de indemnização na sequência da saída do técnico da Luz.

“Quem chegou a acordo foi o meu advogado, foi ele que resolveu o problema. Quando sair daqui vou falar com ele. Tanto eu como o Benfica achamos que era a melhor solução e foi tudo normal”, disse Jorge Jesus, em conferência de imprensa no final do encontro do Sporting com o Astana (3-3), na Liga Europa.

Fonte próxima do processo adiantou à agência Lusa que os termos do acordo vão ser tornados públicos na sexta-feira.

O início do julgamento estava marcado para sexta-feira, no Tribunal do Barreiro.

O processo remonta ao fim da época 2014/15, quando Jorge Jesus assinou pelo Sporting, depois de seis temporadas ao serviço do Benfica, ao serviço do qual conquistou 10 títulos, entre eles, três de campeão nacional.

Em causa está, segundo os ‘encarnados’ o incumprimento de contrato, contactos mantidos com um funcionário do Sporting ainda durante a vigência do anterior vínculo e a apropriação de 'software' confidencial do clube.

Em novembro de 2015, Benfica e Jorge Jesus não chegaram a acordo em tribunal sobre o processo movido pelas ‘águias’.

Na altura, o atual treinador do Sporting compareceu na tentativa de reconciliação, afirmando que o caso ficaria entregue aos seus advogados.