O português José-Filipe Lima fechou hoje no 34.º lugar o Open da Bretanha em golfe, do 'Challenge Tour', em Pleneuf (França), ao terminar a quarta volta com 71 pancadas, uma acima do par.

Depois de marcar 69, 71 e 70 pancadas nos três primeiros dias, o olímpico luso entregou hoje um cartão com três 'birdies' (uma pancada abaixo do par), dois 'bogeys' (uma acima) e um 'duplo bogey (duas acima), para um total de 281 (uma acima do par). A prova foi conquista pelo alemão Sebastian Heisele, que terminou com 267 pancadas (13 abaixo do par).