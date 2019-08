“Falo com o Ricardo [Nunes] todos os dias sobre como está a enfrentar todo este problema de saúde e se dependesse do grupo de trabalho, equipa técnica e do clube, já estaria resolvido”, realçou o técnico José Mota, na antevisão ao encontro frente à Académica, no sábado, às 11:00, em Coimbra, para a terceira jornada do segundo escalão.

A conferência de imprensa foi diferente do habitual, com a presença dos três guarda-redes do plantel principal, Igor Rodrigues, Samu e Ricardo Moura, juntamente com Tiago Castro, técnico de guarda-redes, e José Mota, numa iniciativa de solidariedade para com o capitão dos transmontanos, Ricardo Nunes.

O guarda-redes de 37 anos suspendeu a carreira para tratar uma doença oncológica, facto que foi tornado público no dia 20 de agosto.