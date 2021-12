O jovem internacional inglês, de 18 anos, que escapou à suspensão, foi muito crítico em relação ao trabalho de Felix Zwayer na derrota por 2-3 ante os bávaros, que aumentaram o fosso no comando, agora com 34 pontos contra os 30 do rival, que poderia ter saltado para a liderança em caso de triunfo.

“Podemos questionar muitas decisões ao longo da partida. O que podemos esperar quando escolhem para o jogo mais importante na Alemanha um árbitro que manipulou resultados no passado?”, questionou o atleta.

O lance decisivo, um penálti, muito contestado, aos 77 minutos, e que foi convertido pelo polaco Robert Lewandowski, ditou mesmo a expulsão do treinador do Borussia Dortmund, Marco Rose, igualmente bem descontente com o trabalho do árbitro ao longo do encontro.

Jude Bellingham e o clube aceitaram o castigo, justificado pela federação como “comportamento antidesportivo”, pelo que não vão recorrer.

O árbitro Felix Zwayer esteve envolvido, em 2005, no maior escândalo de manipulação de resultados do futebol alemão, numa altura em que era auxiliar do árbitro Robert Hoyzer, que confessou ter influenciado vários jogos da Taça da Alemanha em nome de uma máfia de apostas fraudulentas.

Zwayer, que acabou suspenso por seis meses, mesmo sem ter sido provada a sua participação ativa no esquema, terá aceitado 300 euros de Hoyzer.

No fim do polémico jogo de sábado, o Borussia Dortmund lembrou que Jude “tem 18 anos e falou depois de um jogo muito quente e cheio de emoções”, pelo que assumiu ir “apoiá-lo”.