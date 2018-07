O clube italiano publicou uma imagem na conta do Twitter e um comunicado com detalhes sobre o valor da contratação e a duração do contrato.

"Chama-se Cristiano Ronaldo e é oficialmente um Bianconero!"

Assim começa o comunicado emitido pela Juventus que, após o anúncio do Real Madrid, confirma a chegada do internacional português a Itália e a assinatura de um contrato de quatro anos, válido até 30 de junho de 2022.

O valor do salário do português não é revelado, mas a imprensa internacional revela que deverá rondar os 30 milhões de euros por época, ou seja, 120 milhões de euros por todo o contrato.

De acordo com o comunicado publicado pela Juventus, o clube italiano pagará ao Real Madrid um valor de 100 milhões de euros, dividindo este pagamento em dois anos. À centena de milhões juntam-se ainda os valores associados ao mecanismo de solidariedade da FIFA (normalmente associado aos clubes em que o jogador fez a sua formação. Andorinha, Nacional da Madeira, Sporting CP e Manchester United, neste caso) e um valor de 12 milhões de euros que o clube de Turim descreve como "custos adicionais".

Os pormenores divulgados pela Juventus fazem assim do português o trintão mais caro de sempre e garantem-lhe uma segunda entrada no 'top-10' das transferências mais caras de sempre.

Depois de ter custado 94 milhões de euros aos cofres do Real Madrid em 2003, quando foi contratado ao Manchester United, Ronaldo repete o seu nome na lista das 10 transferências mais caras da história, no sexto lugar atrás do francês Pogba, que saiu da Juventus para o Manchester United por 105 milhões de euros.

O capitão da seleção portuguesa, de 33 anos, passa a ser o trintão mais caro da história do futebol e o único que aparece no ‘top 10’ das transferências mais valiosas.

O que mais se aproxima de Cristiano Ronaldo neste lote é o argentino Gonzalo Higuaín, futuro colega de equipa do português que trocou o Nápoles pela Juventus por 90 milhões de euros, no verão de 2016, tinha então 28 anos.

Na frente continua o brasileiro Neymar, que foi do FC Barcelona para o Paris Saint-Germain, por 222 ME, seguido do francês Kylian Mbappé, que custou 145 milhões de euros aos parisieses, vindo do Mónaco. O terceiro é o brasileiro Coutinho, que foi do Liverpool para FC Barcelona por 120 milhões de euros.