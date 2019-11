Depois de uma primeira parte sem golos, a formação orientada por Diego Simeone adiantou-se no marcador aos 60 minutos, depois de Héctor Herrera (ex-FC Porto) desmarcar Renan Lodi que, à saída do guarda-redes português Rui Silva (ex-Nacional), concluiu com sucesso.

Porém, apenas sete minutos depois, Germán Sánchez empatou a partida e nem a entrada de João Félix para o lugar de Marcos Llorente aos 75 minutos permitiu aos 'colchoneros' voltarem a marcar.

Com este empate, o Atlético Madrid mantém provisoriamente o quarto lugar com 25 pontos em 14 jornadas, e pode ser ultrapassado pelo Sevilha (24 pontos mas menos um jogo), que se desloca no domingo ao campo do Valladolid.

Horas antes, o líder Barcelona sofreu, mas venceu em casa do lanterna-vermelha Leganés (2-1) e soma 28 pontos em 13 jogos, enquanto o Bétis (14.º) saiu vitorioso na receção ao Valência (10.º), num jogo em que não houve jogadores portugueses em campo. Nos andaluzes, William Carvalho continua lesionado e fora das opções, tal como Gonçalo Guedes, no Valência. Já Thierry Correia, que se transferiu no último verão do Sporting para Espanha, foi suplente não utilizado.