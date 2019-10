“A equipa, o ‘onze’ que jogar terá essa responsabilidade de vencer. Estamos muito motivados para isso. Sabemos que estamos a preparar o futuro, mas temos uma equipa que nos dá garantias para o presente e para o futuro. Temos de corresponder à dimensão que o clube tem na Europa”, afirmou Bruno Lage, em conferência de imprensa.

O técnico falava na antevisão do jogo com o Zenit, da segunda jornada do grupo G da Liga dos Campeões, depois de uma estreia na competição que terminou com uma derrota caseira frente ao Leipzig (2-1).

Lage assegurou que o Benfica convive “sempre com enorme sentido de responsabilidade, independentemente da competição” e vincou que esta ideia é transversal a todas as equipas de futebol do clube da Luz.

“Queremos ser uma equipa mais mandona em todos os jogos, tendo o controlo da do jogo, da bola e a procurar sempre oportunidades. Eu exijo a máxima responsabilidade aos jogadores. Sou um pouco como os miúdos da formação que chegam cá acima. Represento o Benfica desde os sub-9 e passei por todos os escalões. Jogamos sempre para ganhar”, disse.

O técnico deu mesmo o exemplo de Tomás Tavares, que se estreou na equipa principal no encontro com o Leipzig: “É um miúdo de 18 anos, que só esta época jogou pela equipa B. Jogou na Liga dos Campeões e está perfeitamente identificado com a responsabilidade deste clube.”