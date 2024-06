“Esperamos um ambiente difícil. Há muito turcos na Alemanha. Mas, contra República Checa, também havia muitos checos no estádio e mesmo assim demos a volta por cima depois de estarmos a perder. Isso amanhã (sábado) não vai ser problema. Estamos mentalmente preparados para esse aspeto”, afirmou Rafael Leão.

O jogador de 25 anos falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do encontro da segunda jornada do Grupo F, no Signal Iduna Park.

“Vai ser um jogo importante, contra uma seleção com qualidade e com jogadores perigosos, que podem fazer a diferença. Vai ser um jogo totalmente diferente do que fizemos com a República Checa. Vamos entrar para ganhar. Esperamos ter mais espaço para mostrar a nossa força no ataque”, disse o avançado do AC Milan.

Depois da titularidade na estreia perante os checos, em Leipzig, Leão reconheceu que espera continuar nas opções iniciais do selecionador Roberto Martínez, embora Portugal tenha “outras opções de grande qualidade”.

“No geral, fiquei contente com o primeiro jogo, embora gostasse de ter ficado mais tempo em campo a ajudar a equipa. Estou preparado para ser titular outra vez. Mas, se não jogar, sei que outros vão dar conta do recado. Temos uma seleção muito forte”, referiu.

Nesse encontro, Leão acabou substituído aos 63 minutos, dando lugar a Diogo Jota.

Leão confessou que é um “orgulho” estar a defender as cores da seleção nacional no Europeu da Alemanha e que o objetivo de Portugal é claro: “Queremos fazer uma grande campanha”, concluiu.

O Turquia-Portugal está agendado para sábado, em Dortmund, com início marcado para as 18:00 locais (17:00 em Lisboa), e terá arbitragem do alemão Felix Zwayer.

Portugal fecha o Grupo F em 26 de junho, em Gelsenkirchen, frente à Geórgia.