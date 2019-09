“É verdade que falta um pavilhão para grandes eventos, mas estamos em fase final do estudo geotécnico da instalação do multiusos. De qualquer forma, o eixo principal desta candidatura não é o grande evento. Os grandes eixos são a inclusividade do desporto para todos e o desporto de massas, onde toda a gente pode ter oportunidade de praticar desporto. O desporto informal terá um grande peso”, revelou o autarca.

Carlos Palheira destacou ainda o pavilhão inclusivo na freguesia de Cortes, “um equipamento que é inovador em termos nacionais, pela sua capacidade de ser inclusivo”.

“Vamos aproveitar esse pavilhão para levar este projeto a todas as pessoas, tornando-o no mais agregador possível. Este é um dos equipamentos fundamentais nesta candidatura a par do circuito Polis, que as pessoas consideram um património desportivo da cidade”, afirmou.

O vereador concretizou que o Polis “serviu para mudar o paradigma da atividade física em Leiria”, trazendo um número elevado de pessoas para “passear, caminhar, correr e andar de bicicleta”.

“O Polis vai ser todo reconvertido. Está em fase de projeto toda a alteração e será criado um circuito com áreas ciclável e pedonal. Até 2022, o Polis estará requalificado”, assegurou Carlos Palheira.

Sem revelar números, o autarca referiu que o investimento da candidatura é “absolutamente residual”, até porque a maioria do trabalho está a ser desenvolvido pelos colaboradores da divisão de Desporto da Câmara e “parceiros estratégicos”.