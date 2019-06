Como Portugal alinhou: na baliza, sem surpresa, esteve Rui Patrício; Nelson Semedo, Raphael Guerreiro, Pepe e Rúben Dias na defesa; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, William Carvalho e Rúben Neves a preencher o meio campo; por fim, na frente, a fazer as despesas do ataque, João Félix e Cristiano Ronaldo. No 4-4-2 disfarçado habitual de Portugal, portanto.

Do lado da Suíça, o treinador helvético promoveu três regressos (Schär, Shaqiri e Seferović) no onze relativamente ao último encontro disputado no final de março, num jogo que deu empate (3-3) frente à Dinamarca. No entanto, alinhou com a sua habitual defesa a três, num 3-5-2 com pendor ofensivo com Rodríguez e Shär a escudar Akanji no centro e aproveitar a velocidade de Mbaku no corredor direito.

Ora, mal a bola tinha começado a rolar no tapete verde no Dragão e já havia périplo para ser contado. Logo a abrir, Shaqiri (3') ficou na cara do golo, mas Rui Patrício fez uma bela mancha e livrou Portugal de começar o jogo logo em desvantagem. Durante a primeira parte, aliás, a Suíça parecia a equipa mais esclarecida em campo. Até chegar o minuto 25. Porque lá está, Cristiano Ronaldo estava em campo. E com o astro português em campo, um jogo mau pode virar em alegria num ápice. E foi do meio da rua que se abriu o marcador.

Note-se que Portugal não rematava enquadrado, nem criava lances de perigo dentro da área. À meia-hora de jogo os helvéticos dominavam a estatística quer em remates, quer em posse de bola e com Haris Seferovic a ser o mais rematador — só ele rematava mais do que toda a equipa portuguesa. O suíço aos 14’ falha o desvio e não responde da melhor forma ao cruzamento — naquele tipo de lance em que se pede um raspão ou apenas "pentear" a bola. Aos 18’, ganhou a Ruben Dias, mas Patrício apanha o esférico que lhe caiu nas mãos já que foi à figura. E, já bem perto do intervalo, o suíço antecipou-se a Pepe e enviou de primeira, com o seu o pior pé, o direito, à barra.

E a primeira parte foi mais ou menos assim. Desacerto do lado português que não conseguia criar perigo, João Félix a correr muito sozinho na frente à procura de espaços e sem conseguir chegar à bola. Ainda assim tentou fazer brilharete, a passe genial de Cristiano Ronaldo (ver em baixo), acabando por falhar a única oportunidade real que conseguiu ter. Acabaria substituído aos 70' por Gonçalo Guedes. William andava esforçado, mas sem conseguir elevar o jogo. E Bruno Fernandes encostado à direita foi uma sombra daquilo que consegue fazer — estar afastado da área e não puder aproveitar o seu remate também não ajudará com certeza.

No segundo tempo, no entanto, dá-se a situação caricata do jogo. Ora, na opinião deste que assina, a situação não devia de ser sido sequer uma "situação" — independentemente dos protestos suíços —, mas a verdade é que o VAR virou aquilo que acabou com penálti a favor da Suíça quando todos pensavam que havia assinalado penálti a favor de Portugal. Confuso? Naturalmente. Mas, por partes partes.

Tudo começa num lance na área lusa que envolveu Nélson Semedo e Steven Zuber. Shariqi descaído sobre a direita — como foi seu apanágio durante quase todo o jogo — bateu longo à procura de Zuber; este tentou disputar o lance, mas o lateral português do Barcelona cortou de cabeça para as mãos de Patrício que agarrou e lançou rapidamente o contra-ataque. O jogador suíço caiu "derrubado", mas o lance seguiu até à área contrária. Durante este tempo, a realização captou o árbitro alemão que ia correndo a tentar ouvir o seu comunicador. Certo é que ainda nem tinha esclarecido o primeiro lance na área portuguesa e já tinha um jogador (Bernardo Silva) no chão da área suíça e um estádio inteiro a reclamar por penálti. De seguida, obviamente, parou tudo para o senhor Felix Brych ir ver o lance. Vistas as imagens e feita a análise juntamente com o VAR, assinalou penálti. Mas para os suíços e não para Portugal.

A dúvida pairou entre os 50’ aos 55’. No entanto, a verdade é que terminou com o golo de Rodriguez, defesa esquerdino suíço, de pénalti. O jogador do AC Milan, aliás, está imaculado a nível internacional ou não tivesse convertido os 5 lances em que foi chamado à marcação das grandes penalidades.

Só que o jogo teimava em não mudar. Estava perigosamente como tinha terminado a primeira parte. Mais posse, mais situações e mais esclarecimento por parte dos suíços. Tanto assim foi que aos 69', de acordo com a estatística do Goal Point, tinham ainda 56% de posse e Portugal só tinha um remate feito à baliza — precisamente o do golo.

Portugal simplesmente tinha dificuldades em criar perigo junto da baliza de Yann Sommer. Ou seja, a bola não chegava à frente. E até perto do fim, numa altura em que já se vaticinava um possível prolongamento e já soavam alguns alarmes no Dragão, Ronaldo responde bem à jogada de Bernardo Silva (um dos mais lutadores e uma das melhores das Quinas) na direita e faz o golo que dava vantagem a Portugal.

E praticamente no lance a seguir chegou mesmo ao hat-trick, numa jogada rápida de contra-ataque e a fazer aquele vintage Ronaldo antes de rematar forte e colocado.

Portugal irá disputar a final da Liga das Nações no Estádio do Dragão com o vencedor do encontro que se realizará amanhã entre a Holanda e a Inglaterra.

Bitaites e postas de pescada

O que é que é isso, ó meus?

O lance aconteceu meros minutos após Ronaldo ter disparado o seu rocket para fazer balançar a rede pela primeira vez no Dragão. Os intervenientes? Rubén Dias e Rui Patrício. O que aconteceu? Um lance digno de FIFA que faria qualquer jogador desta famosa saga de videojogos tivesse vontade de partir um ou outro comando e gritar em plenos pulmões "SCRIPTED" — terminologia utilizada pelos ditos para catalogar uma espécie de "sabotagem" da Inteligência Artificial do jogo para equilibrar a partida e prejudicar o jogador que está em vantagem. Rúben Dias fez o passe a queimar, Patrício saiu dos postes e tentou agarrar a bola, mas a realidade é que a dupla acabou por nos pregar um susto valente com a bola andar por ali a vaguear na área à espera que alguém não-português a empurrasse lá para dentro.

Cristiano Ronaldo, a vantagem de ter duas pernas

Não jogou durante a fase de qualificação da Liga das Nações, mas o capitão voltou a demonstrar a sua dimensão e aquilo que pode acrescentar ao jogo da seleção. Fez maldades (aquele lance individual sobre Mbaku) e marcou os golos que carimbaram a passagem de Portugal à final. Certo é que, feitas as continhas todas, já lá vão 88 golos para o madeirense ao serviço da seleção.

Fica na retina o cheiro de bom futebol

A jogada do 2º golo de CR7 e de Portugal. Tudo foi bonito e confeccionado para dar um belo regado à vista daqueles que apreciam isto da bola. Começou com um belíssimo passe longo de Rubén Neves, contou com o trabalho de Bernardo Silva (na memória fica o domínio de bola e o passe, mas a sua inteligência na abordagem e finta não são de descurar) e culminou com uma finalização de primeira com aquela classe de Cristiano Ronaldo.

Nem com dois pulmões chegava à bola

Sim, vamos bater na mesma tecla e vamos falar novamente de CR7. Mas aqui serve para a defesa suíça que não teve pernas para acompanhar o passe "sem olhar" do capitão das Quinas. Foi um dos momentos da primeira parte. Ora veja: