O polaco Robert Lewandowski, no jogo 100 na ‘Champions’, foi a figura do jogo da quarta ronda do Grupo E, ao somar três golos, aos 26, 61 e 84 minutos, para um total de 81 na competição, e uma assistência, para o calcanhar de Serge Gnabry, aos 32, além de um penálti falhado, aos 45+1. Leroy Sané marcou o outro, aos 49.

Por seu lado, o central brasileiro Morato, aos 38 minutos, e o uruguaio Darwin Núñez, aos 74, faturaram para os ‘encarnados’, que deram a réplica possível e nunca se remeteram à defesa, acabando por apontar pela primeira vez dois golos em Munique.

Mais golo, menos golo, o jogo decorreu como esperado, com Jorge Jesus a poupar jogadores, nomeadamente Otamendi, Weigl e Rafa, que não podiam ver amarelos, e a não ‘manchar’ a imagem, sendo que o pior da noite veio de Kiev, com o triunfo do FC Barcelona, que bateu o Dinamo (1-0) e ‘roubou’ o segundo lugar às ‘águias’.

Na próxima ronda, em 23 de novembro, o Benfica desloca-se ao reduto do ‘Barça’, onde, perdendo, será eliminado, mas onde também pode voltar ao segundo posto, antes de receber o Dinamo Kiev, em 08 de dezembro.

Em relação ao encontro na Luz, Jorge Jesus surpreendeu, com cinco alterações ‘profundas’ no ‘onze’, colocando Morato, Gilberto, Meïté, Pizzi e Everton nos lugares de Otamendi, André Almeida (lesionado), Weigl, Rafa e Darwin Núñez.

Por seu lado, Julian Negelsmann, de regresso ao banco depois de ter falhado o encontro de Lisboa devido à covid-19, mudou quatro ‘peças’, tirando Sule, Lucas Hernández, Sabitzer e Müller e fazendo entrar Nianzou, Davies, Goretza e Gnabry.

Apesar do ‘onze’ alternativo, mas mantendo o sistema de três centrais, o Benfica entrou desinibido e criou perigo nos primeiros instantes, em dois remates consecutivos de Pizzi contra Davies e num livre de Grimaldo que ninguém conseguiu desviar.

O Bayern não demorou, porém, a entrar em ação e a começar a ‘semear o pânico’ na defesa ‘encarnada’, especialmente por Coman, na direita, mas Vlachodimos deteve um remate de Gnabry e a tentativa de recarga de Lewandowski e Goretzka falhou o alvo.

Mesmo muito tempo sem bola, o Benfica nunca deixou de atacar e, aos 15 minutos, colocou a bola na baliza de Neuer, só que Pizzi, que assistiu de cabeça para a emenda de Lucas Veríssimo, estava fora de jogo quando Meïte desviou o canto de Everton, que, no minuto seguinte, surgiu em zona frontal e atirou por cima.

Os bávaros ripostaram por Davies (19 minutos), Pavard (20) e Sane (22), e marcaram mesmo aos 26 minutos, após novo ‘bailado’ de Coman na direita, desta vez culminado com um centro perfeito para Lewandowski encostar de cabeça.

Meia dúzia de minutos volvidos, os alemães voltaram a fazer funcionar o marcador, com Kimmich a colocar a bola em Lewandowski e este a servir Gnabry, que, com toda a classe, marcou de calcanhar.

O mesmo jogador podia ter ‘bisado’, aos 36 minutos, valendo Vlachodimos, mas o Benfica também tinha assustado pouco antes, por Yaremchuk, e reduziu mesmo aos 38, num cabeceamento de Morato, depois de um centro da esquerda de Grimaldo, após um livre.

Na parte final da primeira parte, o Bayern teve uma ‘gigante’ ocasião para chegar ao terceiro, aos 45+1 minutos, mas, depois de uma mão de Lucas Veríssimo após remate de Goretzka, Lewandowski colocou o penálti nas mãos de Vlachodimos, que não foi na simulação do polaco e ficou a meio da baliza.

A formação de Nagelsmann falhou a derradeira oportunidade da metade inicial, mas faturou na primeira da segunda, aos 49 minutos, por Leroy Sané, que atirou ao ângulo inferior esquerdo, depois de um toque de cabeça de Davies, servido por Kimmich.

Sané (52 minutos) e Lewandowski (55) estiveram perto do quarto golo, mas acabaram mesmo por construí-lo, aos 61, com uma perda de bola de João Mário na origem da fuga do alemão, que isolou o polaco, para este ‘bisar’, após ‘picar’ a bola sobre Vlachodimos.

O Bayern não desacelerou e Goretzka (63 minutos) e Sané (64) voltaram a assustar, seguindo-se um ‘mar’ de substituições – no Benfica entraram Diogo Gonçalves, Rafa e Darwin Núñez -, que acalmaram um pouco a pressão dos bávaros.

A formação ‘encarnada’, hoje de branco, aproveitou este momento e voltou a marcar, aos 74 minutos, com João Mário a arrancar pelo centro do terreno e a isolar Darwin Núñez, que, de pé direito, fez a bola passar entre as pernas de Neuer.

Jesus ainda lançou Paulo Bernardo, em estreia, e Gonçalo Ramos, e o Bayern, mesmo mais ‘calmo’, ainda chegou ao quinto golo, com uma assistência do guarda-redes Neuer para Lewandowski, que ‘fintou’ o fora de jogo e fez novo ‘chapéu’ a Vlachodimos.

Na parte final, Rafa poderia ter feito o terceiro dos ‘encarnados’, mas o 5-2 já não se alterou.