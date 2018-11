O FC Porto qualificou-se hoje para os oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, graças à derrota do Galatasaray no terreno do Lokomotiv de Moscovo (2-0), em jogo da quinta jornada do Grupo D.

O desaire dos turcos garante a presença na próxima fase ao campeão português e ao Schalke 04, mesmo antes de o FC Porto e a equipa alemã se defrontarem hoje no Estádio do Dragão, a partir das 20:00. A equipa de Sérgio Conceição, que comanda o grupo com 10 pontos, poderá assegurar o primeiro lugar a uma jornada do final, caso vença o conjunto de Gelsenkirchen, segundo classificado, com oito. O Galatasaray, com quatro pontos, e o Lokomotiv, que somou hoje os primeiros três, já não podem atingir os primeiros lugares e ficam confinados à disputa do terceiro posto e consequente passagem para os 16 avos de final da Liga Europa.