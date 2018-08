O árbitro alemão de 43 anos foi nomeado pelo Comité de Arbitragem da UEFA para dirigir a segunda-mão do 'playoff' de acesso à Liga dos Campeões, que se vai realizar nesta quarta-feira, em Salonica.

Árbitro internacional desde 2007, vai ser a quinta vez que Felix Brych apita um jogo das "águias" em competições europeias.

Brych ficou na memória dos adeptos benfiquistas por ter arbitrado a final da Liga Europa contra o Sevilha na época 2013/2014. O jogo, vencido pelos espanhóis nas grandes penalidades, ficou marcado por muitas queixas do Benfica quanto à arbitragem.

No currículo deste árbitro natural de Munique estão também os jogos do Benfica com o Nápoles (2016/17, fase de grupos da Liga dos Campeões, 4-2 para os italianos), com o Twente (2011/12, 'playoff 'da Liga dos Campeões, vitória por 3-1 para os "encarnados") e com o Marselha (2009/10, oitavos de final da Liga Europa, empate a uma bola que ditou o afastamento do clube lisboeta).