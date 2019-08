Outro empate, mas este a um golo, aconteceu na receção do Dínamo de Zagreb aos húngaros do Ferencvaros, com a equipa croata a adiantar-se cedo no marcador, logo aos 07 minutos, pelo internacional sub-21 espanhol Dani Olmo, que na época passada brilhou na eliminatória frente ao Benfica nos quartos de final da Liga Europa.

O Dínamo já leva três jornadas do campeonato croata, que lidera com nove pontos após três vitórias, a par do Hajduk Split, mas, apesar do campeonato húngaro ainda não se ter iniciado, o Ferencvaros eliminou da Liga dos Campeões o campeão búlgaro Ludogorets, vencendo os dois jogos da segunda pré-eliminatória por 2-1 (em casa) e 3-2 (fora).

Na segunda parte, o Ferencvaros conseguiu igualar o marcador, graças a um golo do médio David Siger e parte agora para a segunda mão em boa posição para lograr o apuramento.

Noutro jogo da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, o Club Brugge, segundo classificado no campeonato belga da época passada, venceu hoje na receção ao Dínamo de Kiev por 1-0, graças a um golo de penálti cobrado pelo avançado Hans Vanaken, resultado que deixa tudo em aberto para a segunda mão, na Ucrânia.

Melhor fizeram os dinamarqueses do FC Copenhaga, ao trazerem um empate a um golo de Belgrado, frente ao Estrela Vermelha, que se adiantou no marcador aos 44 minutos, pelo avançado Milan Pavkov.

No entanto, o FC Copenhaga, que lidera o campeonato dinamarquês após quatro jornadas só com vitórias, conseguiu empatar perto do final da partida, aos 84 minutos, na transformação de um penálti por Jonas Wind, resultado que abre boas perspetivas para o jogo da segunda mão na capital dinamarquesa.

Finalmente, o campeão do Azerbaijão, o Qarabag, foi ao Chipre vencer o APOEL no seu próprio terreno, por 2-1, e só aos 90+5 minutos consentiu o golo aos cipriotas, marcado por Giorgios Merkis. Os golos azeris foram marcados por Mahir Emreli e pelo médio senegalês Magaye Gueye, aos 54 e 69 minutos, respetivamente.

Na quarta-feira, disputam-se os restantes jogos da primeira mão, entre os quais a visita do FC Porto aos russos do Krasnodar. A segunda mão está agendada para a próxima semana.