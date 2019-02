O Sporting foi hoje eliminado nos 16 avos de final da Liga Europa de futebol, ao empatar 1-1 no terreno do Villarreal, prevalecendo a vitória dos espanhóis em Lisboa na primeira mão (1-0).

No El Madrigal, Bruno Fernandes deu vantagem ao Sporting, aos 45+1 minutos, igualando a eliminatória, mas Pablo Fornals, aos 80, empatou o jogo e qualificou o Villarreal, que jogou quase toda a segunda parte em superioridade numérica, devido à expulsão do defesa brasileiro Jefferson, aos 50 minuto, por acumulação de amarelos.

Com a eliminação do Sporting, que nunca venceu em 17 visitas a Espanha nas competições europeias, a representação portuguesa na Liga Europa fica a cargo do Benfica, que hoje recebe o Galatasaray, uma semana depois da vitória por 2-1 em Istambul.