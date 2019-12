Para o Benfica, pior sorteio era praticamente impossível. Estando no Pote 1, as hipóteses dos encarnados de defrontarem uma equipa caída da Liga dos Campeões era muito baixa, mas foi o que aconteceu. Os comandados de Bruno Lage terão pela frente o Shakhtar Donetsk e, não só terão de enfrentar o inverno ucraniano, como também terão pela frente uma equipa que quase avançou para os oitavos de final da "Champions" e que têm em Luís Castro um timoneiro seguro e sabedor do campeonato português.

As águias reencontram os ucranianos 12 anos depois, sendo que em 2007/08, os duelos decorreram no âmbito do grupo D da Liga dos Campeões, tendo o Benfica vencido na Ucrânia por 2-1, mas perdido em casa por 1-0. Aqui, o histórico é favorável para os encarnados: o Benfica qualificou-se nas duas vezes que defrontou equipas ucranianas em eliminatórias da UEFA.

Finalmente, quanto ao Braga, a equipa treinada por Ricardo Sá Pinto vai encontrar um Rangers muito aguerrido e que causou tremendas dores de cabeça ao FC Porto no grupo G (dragões empataram em casa e perderam na Escócia). A equipa de Steven Gerrard será um osso duro de roer, mas os arsenalistas — que têm mostrado bastante melhor forma na Europa que no campeonato — têm no seu técnico alguém com historial na prova: recorde-se que Sá Pinto levou o Sporting às meias-finais em 2011/12.

Apesar do Braga não ter jogado contra a equipa de Glasgow, os bracarenses têm contra si o facto de terem sido eliminados das duas vezes que apanharam equipas escocesas pela frente: o Hearts em 2004-05 e o Celtic em 2010-11.

A formação liderada por Silas joga a primeira mão no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em 20 de fevereiro de 2020, e a segunda na Turquia, uma semana depois. Já quanto a Benfica, Porto e Sporting de Braga, a ordem inverte-se, jogando primeiro fora (na Ucrânia, na Alemanha e na Escócia, respetivamente) e depois em casa.

Outros jogos interessantes a acompanhar serão o Olympiacos contra o Arsenal — sendo que a equipa grega, liderada por Pedro Martins e onde joga Daniel Podence, vai encontrar um emblema inglês a passar uma fase muito má — ou o Wolverhampton Wanderers de Nuno Espírito Santo e restante armada portuguesa contra o Espanyol. Ainda mencionar a Roma de Paulo Fonseca contra o Gent e o Eintracht Frankfurt — conjunto de Gonçalo Paciência e André Silva que perdeu recentemente contra o Vitória de Guimarães mas que passou o grupo — contra o FC Salzburg (onde joga uma das maiores promessas do futebol europeu).

Por estarem no Pote 1, Porto, Benfica e Braga já sabiam que iam defrontar um dos segundos classificados da Liga Europa ou um dos quatro piores terceiros da ‘Champions’, com a vantagem teórica de atuarem a segunda mão em casa.

Os ‘encarnados’ foram o quarto melhor terceiro da Liga dos Campeões, enquanto ‘dragões’ e ‘arsenalistas’ venceram os seus respetivos grupos da Liga Europa, ao contrário dos ‘leões’, que ficaram no segundo posto do D.

Por essa razão, para Sporting, no Pote 2, temia-se que calhassem equipas mais complicadas, especialmente as que caíram da Liga dos Campeões.

De resto, Portugal “reina” nesta fase da competição, sendo o país com mais equipas em prova, com quatro emblemas.

Das quatro equipas, a que tem mais comparências nesta fase é o Sporting, sendo que os ‘leões’ estão pela oitava vez nos 16 avos de final, etapa em que foram afastados em 2010/11, 2014/15, 2015/16 e 2018/19, e ultrapassaram em 2009/10 (oitavos de final), 2011/12 (meias-finais) e 2017/18 (quartos de final).

Segue-se então o Benfica, já que os ‘encarnados’ vão disputar pela sexta vez os 16 avos de final da Liga Europa, fase na qual nunca foram eliminados – caíram na final em 2012/13 e 2013/14, nas meias-finais em 2010/11 e nos quartos de final em 2009/10 e na época passada.

De seguida, o FC Porto, que está pela quinta vez nos 16 avos de final da Liga Europa, fase que ultrapassou em 2010/11, rumo ao título conquistado por André Villas-Boas, e em 2013/14, para ‘tombarem’ nos quartos de final, e na qual foram eliminados em 2011/12 e 2015/16.

Por fim, os ‘arsenalistas’ já disputaram quatro vezes os 16 avos de final, fase em que foram eliminados em 2011/12 e 2017/18, seguindo em frente em 2010/11, para perderem na final, e em 2015/16, época em que ‘tombaram’ nos quartos de final.