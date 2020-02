“O Frederico Morais, nasceu, cresceu e saiu daqui, da Liga”

Miguel Blanco, bicampeão nacional, aponta para objetivos altos este ano. “Sem dúvida alguma que o terceiro título é uma prioridade”, atirou. Yolanda Hopkins, campeã no ano passado, único título nacional conquistado na carreira, subiu a parada. “Penso que 2020 vai ser o meu ano, seja na Liga MEO, nos Jogos Olímpicos ou nas provas da WSL (está no Circuito de Qualificação da Liga Mundial). Qualquer campeonato em que eu entre, vou lá estar para ganhar”, sublinhou.

“Quero ganhar os títulos mais que todos. Quero ser campeão nacional. E dar o meu melhor. Vou dedicar-me mais a Liga, vou estar presente em todas as etapas em detrimento do QS (Circuito de Qualificação) onde estive nos últimos 4, 5 anos”, garantiu Tomás Fernandes, vice-campeão nacional, uma vice-liderança que vai no segundo ano consecutivo. Mafalda Lopes, surfista da Caparica, que deixou de ser júnior, antecipou a temporada. “Vou entrar no QS e farei a Liga”. E em relação à prova nacional foi lapidar. “A este nível são todas rivais. O surf feminino está a evoluir muito”, assegurou.

“Fomos considerados os melhores da Europa, mas há que ambicionar a sermos os melhores do mundo. E fomos também o 15º evento com melhor reputação em Portugal, sendo que o primeiro foi o Web Summit”, realçou, Francisco Rodrigues, presidente da Associação Nacional de Surfista (ANS).

“A missão é formar surfistas e dar-lhes palco. O Frederico Morais, nasceu, cresceu e saiu daqui da Liga”, recordou. Mas para além do “projeto desportivo de alto nível”, o presidente da ANS, considera ser muito “gratificante ver que aqui trabalhamos muitos mais domínios como o ambiental, o de responsabilidade social, a educação, e os prémios dedicados às senhoras e aos mais novos”, referiu, durante a apresentação.

No eixo de sustentabilidade e responsabilidade social, para além da integração dos alunos do projeto Wave by Wave (terapia para crianças e jovens em risco através do Surf) na organização, a Fundação Altice terá à sua responsabilidade a limpeza de praias e a Jerónimo Martins fomentará a consciencialização de proteção dos oceanos e hábitos saudáveis.

Altice renova parceria

No ano em que celebra 10 anos debaixo do naming Liga MEO, a Altice Portugal renovou, por mais dois anos, a parceria com a principal competição nacional de surf em Portugal. “Ao longo dos anos, primeiramente com a marca MOCHE e, agora, através do MEO, desde há 20 anos que procuramos contribuir para o crescimento do surf português e do surf em Portugal”, sublinhou João Epifânio, chief Sales Officer/B2C, da Altice Portugal.

A nível televisivo, todas as etapas poderão ser acompanhadas em direto na Sport TV, assim como nos restantes meios oficiais: Facebook e app do MEO.

Calendário da Liga MEO Surf 2020:

1.ª etapa – 27 a 29 de março – Allianz Ericeira Pro

2.ª etapa – 24 a 26 de abril – Renault Porto Pro

3.ª etapa – 29 a 31 de maio – Allianz Figueira Pro

4.ª etapa – 12 a 14 de junho – Allianz Algarve Pro

5.ª etapa – 1 a 3 de outubro – Bom Petisco Cascais Pro

Campeões Nacionais 2015 a 2019

2019 – Miguel Blanco e Yolanda Hopkins

2018 – Miguel Blanco e Camilla Kemp

2017 – Vasco Ribeiro e Carol Henrique

2016 – Pedro Henrique e Carol Henrique

2015 – Vasco Ribeiro e Teresa Bonvalot