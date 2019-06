Lopetegui sucede a Joaquín Caparrós no comando da equipa da Andaluzia. O contrato do ex-selecionador espanhol foi firmado para as próximas três temporadas.

O treinador de 52 anos encontra-se sem treinar desde outubro, altura em que foi despedido do Real Madrid devido aos maus resultados, um dia depois de ser goleado pelo FC Barcelona (5-1) e quando estava em nono lugar.

O técnico espanhol iniciou a carreira de treinador no Rayo Vallecano, antes de assumir os escalões de formação da seleção espanhola. Em 2014/15 chegou ao FC Porto e na época seguinte também acabou despedido, em janeiro de 2016.

Como jogador, Lopetegui alinhou por clubes como Real Madrid, Las Palmas, Logrones, FC Barcelona e Rayo Vallecano.