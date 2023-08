"Encurralado pela pressão política, social e mediática, Luis Rubiales disse à sua equipa que apresentará esta sexta-feira a demissão do cargo de presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF)", pode ler-se no El País. A rádio Cadena SER e a Marca avançam a mesma notícia.

Assim, a renúncia será formalizada na assembleia da federação, reunida em convocação extraordinária no dia de amanhã. Contudo, é referido que a primeira intenção de Rubiales não era renunciar, mas a sucessão de críticas e a perda de apoio no mundo do futebol desde os acontecimentos nos festejos do título levam-no a deixar o cargo.

Na cerimónia após a conquista no domingo do primeiro título mundial feminino da Espanha, equipa que bateu na final em Sydney a campeã europeia Inglaterra (1-0), Rubiales abraçou a número 11 espanhola, agarrou-a no rosto e, ato contínuo, deu-lhe um beijo.

A FIFA anunciou esta quinta-feira ter aberto um inquérito disciplinar a Luis Rubiales. "O Comité Disciplinar da FIFA informou hoje o Sr. Luis Rubiales, Presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), da abertura de um processo disciplinar contra ele com base nos eventos ocorridos durante a final da Taça do Mundo Feminina da FIFA", pode ler-se no comunicado.

Esta decisão surge depois de, no dia de ontem, Jenni Hermoso, campeã mundial com a seleção espanhola, ter recorrido ao seu sindicato para pedir sanções para o presidente da Federação Real Espanhola de Futebol, face ao beijo na boca que recebeu após a conquista do torneio.

Recorde-se que, num primeiro instante, Rubiales tinha considerado uma idiotice estarem a censurar o beijo, mas depois disse compreender que quem viu as coisas a partir de fora pode ter um outro entendimento e por isso pediu desculpa a essas pessoas.