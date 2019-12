Jordan Santos, considerado o melhor jogador de futebol de praia da atualidade e o segundo melhor no Mundial, disputado em Assunção, Paraguai, confessou que todos os jogos “foram difíceis” e perspetivou que Portugal será agora “o alvo a abater”.

“Fomos preparando jogo a jogo, tivemos um jogo com o Brasil que perdemos, mas não perdemos o foco. Conseguimos este objetivo, que era o principal do ano, e estamos todos de parabéns”, disse Jordan Santos, acrescentando: “Vamos ser o alvo a abater, temos de nos preparar para isso, mas acho que vamos estar à altura”.

O selecionador português, Mário Narciso, confessou “ser difícil fazer melhor” que em 2019, ano em que Portugal conquistou, além do Mundial, os II Jogos Europeus, em Minsk, e o Campeonato da Europa, na Figueira da Foz, revelando que soube desde cedo no jogo da final que Portugal ia vencer a Itália, o que acabou por se verificar, por 6-4.

“Quando começou o jogo com a Itália, senti que íamos ganhar. A grande arma para ganhar este Mundial foi a forma como defendemos. Até começámos a perder, mas pela forma como estávamos a jogar, a defender assim, no final do primeiro período já pensava que íamos ganhar”, expressou.

Com a promessa de cortar o bigode, que irá cumprir antes da visita ao Palácio de Belém, onde o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebe a comitiva, às 13:45, Mário Narciso revelou que “a qualidade dos jogadores” foi o segredo para superar os obstáculos que levaram à conquista do terceiro cetro mundial.

“O segredo, na minha opinião, é a qualidade dos jogadores. Conseguimos reunir um naipe de bons jogadores e isso faz as equipas ganharem. Chegar à final é mais difícil do que cortar o bigode. Na fase de apuramento, no jogo decisivo, passámos nos penáltis com a Espanha. Foi uma árdua tarefa chegar até aqui”, sublinhou.