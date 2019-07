Rúben Dias, Pizzi, Rafa, Fejsa, Vlachodimos, Samaris e Seferovic subiram ao relvado do Caixa Futebol Campus pela primeira vez nesta época para treinar sob as ordens de Bruno Lage, tendo sido recebidos com cânticos e aplausos da plateia que quase lotou as bancadas do Campo n.º 1 do centro de estágios das 'águias'.

Os sete jogadores apresentaram-se mais tarde por terem estado ao serviço das respetivas seleções no final da última época e iniciaram os trabalhos mais cedo, cerca de uma hora antes, longe dos olhares dos adeptos. Mais tarde, subiram ao relvado para agradecer ao público e completar o trabalho com alguns exercícios ligeiros.

De resto, todos os jogadores do plantel saudaram os adeptos presentes, incluindo os lesionados Grimaldo, Ebuehi, André Almeida e Gedson Fernandes, que de seguida voltaram a recolher ao departamento clínico para prosseguirem as suas recuperações.

O lateral-esquerdo espanhol foi a novidade na lista de indisponíveis, tendo o clube 'encarnado' informado que se encontra a recuperar de um traumatismo na perna esquerda.

Já os disponíveis, após os habituais exercícios de aquecimento, brindaram os adeptos com um pequeno jogo de treino em toda a extensão do relvado, que rendeu três golos, apontados por Cádiz, Cervi e Jota.