"Com a obtenção desta medalha de ouro, a dupla portuguesa, não só garante a presença nos Jogos Olímpicos Paris 2024, como eleva, ainda mais, os resultados da canoagem, demonstrando o valor e o mérito de atletas, equipas técnicas e da Federação Portuguesa de Canoagem na projeção da modalidade e do desporto nacional, orgulhando o Presidente da República e todos os portugueses", pode ler-se na nota pubicada no site da Presidência.

A mesma nota dá conta de que, tal como Fernando Pimenta, que se sagrou no sábado campeão do mundo de K1 1.000 metros, João Ribeiro e Messias Batista serão recebidos em breve em Belém.

Os canoístas João Ribeiro e Messias Batista conquistaram hoje a medalha de ouro na prova de K2 500 metros nos Mundiais da Alemanha, ao vencerem a prova com 1.29,037 minutos, assegurando a vaga para Portugal para os Jogos Olímpicos de Paris2024.