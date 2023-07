Os ‘nerazzurri’ não revelaram a duração do contrato assinado com o avançado, sendo que a imprensa transalpina refere que a ligação é válida por cinco anos, até junho de 2028.

O avançado, de 25 anos, passou as últimas quatro temporadas ao serviço do emblema alemão, pelo qual disputou 134 jogos e marcou 44 golos, preparando-se agora para uma segunda experiência fora de França, onde representou Sochaux e Guingamp.

De resto, Thuram vai jogar pela primeira vez no país em que nasceu, seguindo os passos do pai, o antigo internacional gaulês Lilian Thuram, que durante 10 anos atuou na Serie A, primeiro no Parma — altura em que nasceu Marcus — e depois na Juventus.

O extremo, que esteve no Mundial2022 ao serviço da finalista França, é o primeiro reforço assegurado pelo Inter Milão para a nova temporada.