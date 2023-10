“Foi a lista mais difícil para nós desde que estamos aqui. Fizemos uma pré-lista de 42 jogadores. Foi muito difícil. Nenhum jogador merecia sair depois do último estágio. Foram todos exemplares e conseguiram um resultado histórico”, afirmou Roberto Martínez, na conferência de imprensa de divulgação dos convocados para os duelos com Eslováquia e Bósnia-Herzegovina, que decorreu na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Com apenas 19 anos, João Neves aparece pela primeira vez nas escolhas do técnico espanhol e da principal seleção nacional, numa lista que inclui também o regresso do lateral Raphael Guerreiro.

“É um passo em frente na sua evolução como futebolista. O João está esta época a liderar uma equipa como o Benfica. Está a jogar na Liga dos Campeões, foi o melhor em campo contra o FC Porto e, depois do bom desempenho nos sub-21, é um merecido passo em frente. Agora, terá que lutar pelo próximo passo já dentro da seleção”, referiu o treinador de 50 anos.

A apenas um triunfo do apuramento para o próximo Europeu, Martínez foi cauteloso e lembrou que primeiro é preciso bater a Eslováquia e só depois começar a pensar na fase final, que vai decorrer na Alemanha.

“Este estágio é de extrema importância. Queremos o apuramento contra a Eslováquia e depois podemos pensar em crescer. Para já, o único objetivo é preparar o jogo com a Eslováquia. Depois, claro, queremos crescer, queremos melhorar, queremos criar um grupo com um comportamento ganhador”, disse.

Os convocados de Martínez juntam-se na segunda-feira na Cidade do Futebol e, logo nesse dia, realizam o primeiro treino.

Portugal defronta a Eslováquia em 13 de outubro, no Estádio do Dragão, no Porto, às 19:45, e, em caso de vitória, garante automaticamente a qualificação para a fase final do próximo Europeu. Três dias depois, no dia 16, a seleção nacional joga na Bósnia-Herzegovina, às 19:45 (hora de Lisboa).

Após seis jornadas, a equipa lusa continua totalmente vitoriosa e lidera o Grupo J com 18 pontos, mais cinco do que a Eslováquia, segunda classificada. O Luxemburgo é terceiro, com 10, seguido de Bósnia e Islândia, ambas com seis, e do Liechtenstein, ainda sem pontos.

Além de seis triunfos no mesmo número de partidas, a equipa de Roberto Martínez leva um registo de 24 golos marcados e nenhum sofrido.

Em novembro, Portugal fecha a fase de apuramento com uma deslocação ao Liechtenstein e a receção à Islândia.

Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto à fase final do Euro2024.