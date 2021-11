O tenista russo Daniil Medvedev, segundo do mundo, venceu hoje o alemão Alexander Zverev, quarto mundial, e vai defrontar o sérvio Novak Djokovic, líder do 'ranking', na final do Masters 1000 de Paris, no domingo.

Medvedev, que em setembro impediu Djokovic de concretizar o 'Grand Slam' de calendário, ao derrotá-lo na final do US Open, não encontrou muitas dificuldades frente ao alemão, vencendo pelos parciais de 6-2 e 6-2. Mais difícil foi a tarefa de Djokovic, que já assegurou a liderança mundial no final da temporada pela sétima vez, mas o sérvio acabou por prevalecer frente ao polaco Hubert Hurcakz, 10.º da hierarquia, vencendo por 3-6, 6-0 e 7-6 (7-5).