“Antes de mais, precisamos agradecer a Ronaldo, porque pôs-se totalmente à disposição da equipa. Tantos jogadores, hoje, nestas condições, teriam dado um passo atrás. Ronaldo jogou, mas estava um pouco em dificuldade e por isso optei por colocá-lo só em ‘part-time’”, referiu.

Sarri foi ainda questionado por um eventual desagrado de Ronaldo com a substituição, sem confirmar que o avançado tivesse abandonado o estádio antes do fim do encontro.

“Eu não posso saber, não entrei no balneário depois do jogo. Se é verdade que foi embora antes do fim, é um problema que precisa resolver com os colegas. Se ficou chateado com a substituição, depois de tudo o que ganhou e do que conquistou na sua carreira, isso deixa-me muito satisfeito, significa que está totalmente focado em continuar a vencer e que quer ajudar a equipa a todo o custo. Isso não me preocupa”, rematou Sarri.

A Juventus, octocampeã italiana, lidera o campeonato com 32 pontos, mais um do que o Inter Milão.