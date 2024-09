“O CPP foi notificado pelo Comité Paralímpico Internacional, em data posterior à da competição do atleta Luís Costa, de que este apresentou um ‘resultado analítico adverso’ em teste de controlo antidoping realizado em Paris”, lê-se no comunicado do organismo paralímpico nacional.

Este foi o segundo caso de doping da Missão de Portugal aos Jogos Paralímpicos Paris 2024, que terminaram no domingo, depois de a atleta Simone Fragoso ter sido impedida de participar na prova de powerlifting.