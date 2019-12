"Morreu Rogério Pipi, um dos mais extraordinários jogadores do Benfica e da Seleção Nacional. Fez ontem 97 anos", pode ler-se na publicação.

“Foi com profunda tristeza e pesar que o Sport Lisboa e Benfica e os seus milhões de sócios, adeptos e simpatizantes tomaram conhecimento do muito triste falecimento de um dos maiores símbolos do nosso clube, Rogério Carvalho ‘Pipi’”, escreveu o clube da Luz no seu sítio oficial na Internet.

Numa nota assinada pelo presidente do clube, Luís Filipe Vieira, é referido que Rogério ‘Pipi’ é “uma das glórias que ficarão para sempre” na história do clube e “na memória de quem durante as décadas de 1940 e 1950 teve o privilégio de assistir” às suas “exibições de sonho”.

“É um dos nossos maiores goleadores de sempre e recordista de golos em finais da Taça de Portugal, e, em 13 épocas no nosso clube, conquistou 10 troféus, com destaque para a histórica Taça Latina”, lembrou o líder dos ‘encarnados’, apresentando as “mais sentidas e comovidas condolências” à família, “em nome pessoal e de todos os Órgãos Sociais do Sport Lisboa e Benfica”.