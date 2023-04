No final Q1, já as nuvens cinzentas bastante carregadas de água estavam a pairar sobre o circuito Jerez e a chuva acabou por surpreender e chegou entre sessões de qualificação. Aleix Esparagaró levou a melhor sobre o piloto da KTM Jack Miller. Na terceira posição ficou a melhor das Ducati, com Jorge Martin.

O campeão de 2022 ficou na quinta posição, enquanto o líder do campeonato, Marco Bezzecchi, ficou-se pela Q1, partindo assim da 13.ª posição da linha de partida.

Miguel Oliveira, vai sair da sétima posição, mas podia até ter saído do sexto lugar. O português, com enorme capacidade em pisos difíceis, colocou-se com a sexta melhor marca, mas, já com a bandeira de xadrez a assinalar o fim da sessão, o piloto acabou por ser 'ultrapassado' por Dani Pedrosa, que continua a impressionar aos 37 anos de idade, nesta que é uma aparição 'wildcard' para o três vezes vice-campeão do mundo de MotoGP.