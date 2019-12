Depois da derrota em Old Trafford frente ao Manchester United, o Tottenham de José Mourinho regressava a casa para tentar voltar ao caminho das vitórias que tinha iniciado desde que José Mourinho sucedeu a Mauricio Pochettino no banco dos Spurs (somavam três triunfos seguidos antes da derrota frente aos Red Devils).

Pois bem, logo as cinco minutos de jogo, esse caminho começou a "pavimentado" por Harry Kane. O capitão do Tottenham pegou na bola a meio do meio-campo do Burnley, galgou uns metros de disparou uma autêntica bomba que abriu o marcador e colocou os Spurs em vantagem.

Com as cavalgadas de Son Heung-min a não deixarem a equipa orientada por Sean Dyche respirar, foi dos pés do avançado sul-coreano pelo qual Mourinho confessou recentemente estar "apaixonado" que se iniciou a jogada do segundo golo do Tottenham, apenas três minutos depois do primeiro. Son arrancou pela esquerda, passou por vários adversários e já dentro da área rematou para defesa apertada de Nick Pope; na sequência da defesa, a bola subiu muito e acabou por vir parar aos pés de Lucas Moura, que em cima da linha de golo só teve de empurrar o esférico para a baliza deserta.

E se Mourinho já estava "enamorado" por Son, essa paixão só se poder ter prolongado quando, à passagem da meia hora, o sul-coreano pegou na bola perto da sua área e arrancou pelo meio de quase toda a equipa do Burnley - parecia que ia de moto quando os restantes jogadores pedalavam numa bicicleta... e a subir - e só parou na cara de Nick Pope para rematar e fazer o 3-0, naquele que pode ter sido o golo da jornada (e um dos melhores do ano). A arrancada maradoniana mostrou que a 22.ª posição do avançado na classificação da Bola de Ouro (a melhor de sempre para um jogador asiático) não foi por acaso. O golo promete correr mundo no fim-de-semana futeboleiro e nem a conta de Twitter da Premier League ficou indiferente: