Uma vitória, três empates e uma derrota. Antes da visita do Tottenham a Old Trafford nesta noite, José Mourinho apenas tinha perdido por na casa dos Red Devils em jogos da Premier League. Por outro lado, nos cinco jogos em que defrontou o Tottenham quando ainda se sentava no banco do Manchester United, o treinador português venceu por duas vezes e perdeu as restantes três. Os dados estavam lançados para um jogo que, para além de colocar frente-a-frente o 6.º (Tottenham) e o 10.º (Manchester United) classificados da Premier League, era muito mais do que isso.

Em primeiro lugar, porque José Mourinho regressava a um local onde disse que foi feliz. E se é verdade que as primeiras duas épocas com os Red Devils não correram propriamente mal (na primeira venceu Supertaça, Taça da Liga e Liga Europa, ao passo que na segunda ficou em 2.º lugar no campeonato, naquele que o treinador português considerou um dos seus “melhores trabalhos”), a terceira não foi propriamente sinónimo de felicidade, com Mourinho a não terminar sequer a época em Manchester (foi despedido em dezembro de 2018). Não obstante, isso não significa que o agora Smilling One não tenha sido bem recebido pelos funcionários dos Red Devils neste seu regresso a Old Trafford, como o Twitter tratou de mostrar:

Com três vitórias nos três jogos que disputou pelos Spurs (duas na Premier League e uma na Liga dos Campeões), Mourinho chegava a Old Trafford em alta e com o Tottenham em franca recuperação na tabela da liga inglesa, onde já “só” está a seis pontos do (também “seu”) Chelsea, quarto classificado.

Por outro lado, o Manchester United não atravessa o seu melhor período, com o pior arranque de campeonato dos últimos 30 anos. É preciso recuar até à temporada de 1988/1989 para encontrar um início de temporada tão mau, sendo que nesse ano os Red Devils terminaram em 11.º lugar. Nos 14 jogos disputados na Premier League neste ano, apenas em dois deles não sofreram golos, somando ainda uma percentagem de aproveitamento dos seus remates de 8,86% desde que Ole Gunnar Solskjaer assumiu o comando técnico da equipa depois da saída de Mourinho na temporada passada (ou seja, apenas menos 10% dos seus tiros à baliza resultam em golo desde que o norueguês passou a ser o dono do banco dos Red Devils).

Mas há mais: o United de Solskjaer soma menos quatro pontos do que o United de Mourinho somava na temporada passada, mostrando que a mudança no comando técnico não teve, pelo menos nesta época, o efeito desejável num clube que talvez ainda não tenha recuperado totalmente desde a saída do histórico Alex Ferguson, treinador dos Red Devils durante 26 anos, que abandonou os bancos em maio de 2013 e que esteve esta noite nas bancadas de Old Trafford a assistir à partida.