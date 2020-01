“Conheço-a há muito tempo, portanto, sei que será difícil”, comentou Muguruza no final do jogo, referindo-se à sua próxima adversária, a ex-número um do mundo.

A espanhola sublinhou o quão crucial foi a vitória no primeiro ‘set’, que demorou 56 minutos, com o segundo a durar 37 minutos.

“O primeiro ‘set’ foi muito difícil, durou cerca de uma hora. Foi muito importante e estou muito feliz por ter vencido”, disse a tenista de 26 anos.

Muguruza venceu dois torneios de Grand Slam (Roland-Garros 2016 e Wimbledon 2017), mas não conseguia garantir um lugar nas meias finais de grandes torneios desde Roland Garros em 2018.