A segunda jornada da fase de grupos do Mundial Qatar 2022 começa hoje e, além do duelo tectónico entre nações a decorrer no retângulo do jogo, os olhares de adeptos têm focado, por instantes, com particular curiosidade, um momento distinto da partida, a placa eletrónica levantada pelo 4.º árbitro na altura de assinalar o “tempo de desconto”.

Tudo porque tem saltado à vista uma compensação para lá dos habituais quatro ou cinco minutos da praxe que se adicionam aos 90 minutos regulamentares.

No Qatar, os dois dígitos de desconto têm sido prática comum. Ao ponto de alguns encontros quase entrarem no domínio do prolongamento, como foi o caso do Inglaterra-Irão.

Inglaterra-Irão, o campeão dos descontos

De acordo com o live blog do site da FIFA, ingleses e iranianos jogaram mais 29 minutos (15 no primeiro tempo e 14, na 2.ª parte), o que se traduziu no maior tempo extra na competição até à data.

Outro exemplo, decorreu no Argentina-Arábia Saudita. Prolongou-se mais 14 minutos nos segundos 45.

As indicações da FIFA antes do Mundial não deixavam dúvidas no combate à perda de tempo nas partidas. “Não fiquem surpreendidos se virem o quatro árbitro a levantar a placa eletrónica com grandes números”, tinha avisado antes da competição, Pierluigi Colina, atual presidente do Comité de Arbitragem da FIFA. “Se quiserem mais tempo útil de jogo, precisamos de estar prontos para estes tempos adicionais”, acrescentou o antigo árbitro internacional que, desta forma, passou um cheque em branco aos homens do apito neste capítulo.

Tudo somado, nos 18 jogos realizados até hoje no campeonato do mundo, já se jogou mais 226 minutos para além do tempo regulamentar. 81 minutos alusivos às primeiras partes e mais 145 minutos nos segundos tempos, o que se traduz praticamente em dois jogos e meio a mais.

As causas podem ser muitas que justifiquem as razões do dedo indicador do árbitro a apontar para o ponteiro dos minutos. O recurso à análise do VAR, o maior número de substituições, as assistências em caso de lesões, as celebrações dos golos, em especial em tempos de compensação, tudo somado ajuda a suportar a decisão levada a cabo pela FIFA em colocar em prática a máxima de “não percam tempo” e “joguem à bola”.

Como nota de curiosidade, a primeira parte do Uruguai-Coreia Sul mereceu o menor tempo de desconto (2 minutos). Senegal-Países Baixos, México-Polónia, Suíça-Camarões, Marrocos-Croácia, Suíça- Camarões e Portugal-Gana, foram para o intervalo com mais três minutos nas pernas.

No entanto, nenhum desses duelos entre seleções ficou abaixo dos 10 minutos de tempo de compensação. Marca essa atingida no encontro entre brasileiros e sérvios, uruguaios e coreanos, suíços e camaroneses e marroquinos e croatas.

No fim, se fará as contas sobre a aplicação desta nova medida. E no dia 18 dezembro, dia da final do Mundial, se contabilizará quantos horas a mais se jogou nesta competição.

JOGOS E TEMPO ADICIONAL

20/11 - Qatar x Equador

Primeira-parte: 45+6

Segunda-parte: 45+6

Total: 102 minutos

21/11 – Inglaterra x Irão

Primeira-parte: 45+15

Segunda-parte: 45+14

Total: 119 minutos

21/11 – Senegal x Países Baixos

Primeira-parte: 45+3

Segunda-parte: 45+11

Total: 104 minutos

21/11 – Estados Unidos x P. Gales

Primeira-parte: 45+4

Segunda-parte: 45+11

Total: 105 minutos

22/11 – Argentina x Arábia Saudita

Primeira-parte: 45+7

Segunda-parte: 45+14

Total: 111 minutos

22/11 – Dinamarca x Tunísia

Primeira-parte: 45+5

Segunda-parte: 45+8

Total: 103 minutos

22/11 – México x Polónia

Primeira-parte: 45+3

Segunda-parte: 45+8

Total: 101 minutos

22/11 – França x Austrália

Primeira-parte: 45+7

Segunda-parte: 45+8

Total: 105 minutos

23/11 – Marrocos x Croácia

Primeira-parte: 45+3

Segunda-parte: 45+7

Total: 100 minutos

23/11 –Alemanha x Japão

Primeira-parte: 45+6

Segunda-parte: 45+9

Total: 105 minutos

23/11 – Espanha x Costa Rica

Primeira-parte: 45+6

Segunda-parte: 45+9

Total: 105 minutos

23/11 - Bélgica x Canadá

Primeira-parte: 45+6

Segunda-parte: 45+6

Total: 102 minutos

24/11 – Suíça x Camarões

Primeira-parte: 45+3

Segunda-parte: 45+7

Total: 100 minutos

24/11 – Uruguai x Coreia Sul

Primeira-parte: 45+2

Segunda-parte: 45+8

Total: 100 minutos

24/11 – Portugal x Gana

Primeira-parte: 45+3

Segunda-parte: 45+11

Total: 104 minutos

24/11 – Brasil x Sérvia

Primeira-parte: 45+2

Segunda-parte: 45+8

Total: 100 minutos