O ‘capitão’ marcou aos 64 minutos e, depois, assistiu o médio do Benfica, que faturou aos 87, para os primeiros três pontos da formação ‘albi-celeste’, que se tinha estreado com um surpreendente desaire por 2-1 com a Arábia Saudita.

Na classificação, os sul-americanos, campeões em 1978 e 1986, subiram ao segundo lugar, com três pontos, a um da líder Polónia e com os mesmos três dos asiáticos, hoje derrotados por 2-0 pelos polacos, enquanto os mexicanos são últimos, com um.