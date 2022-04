O Bola ao Ar festeja #100 episódios de história, mas vamos adiar as celebrações para a próxima semana uma vez que o Ricardo Brito Reis não pôde estar presente. Por esse motivo, neste episódio 100 que na verdade é o 99.5, Lucas Niven ocupa o lugar do apresentador mais bem vestido de Portugal e juntamente com o João Dinis analisam os dois jogos do torneio Play-In já disputados e olham para os playoffs propriamente ditos (nomeadamente quem é que pode chegar às finais de conferência e porquê).

