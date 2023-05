No terreno do 12.º classificado da prova, um ‘bis’ do brasileiro Romarinho, aos 45+1 e 86 minutos, depois de Sharahili ter aberto o marcador, aos três, confirmou o título do Al Ittihad, o nono da sua história, o primeiro desde 2008/09.

Com apenas uma ronda por disputar, a equipa de Espírito Santo, que já tinha conquistado a Supertaça, leva cinco pontos de vantagem no topo da liga saudita e já não poderá ser alcançado pelo principal perseguidor, o Al Nassr, que empatou no campo do Al Ettifaq (1-1), com Ronaldo em branco.

O avançado português termina assim a temporada sem qualquer título conquistado na sua primeira experiência na Arábia Saudita, após ter inicio a época em Inglaterra, no Manchester United.

Já o AL Khaleej, de Pedro Emanuel, empatou a zero no campo do Al Raed e parte para a última ronda com a possibilidade de ser despromovido.

A equipa do técnico português, que conta com os compatriotas Pedro Amaral e Fábio Martins, segue no 14.º e antepenúltimo posto com 28 pontos, os mesmos que o Al Adalah, 15.º e já em zona de descida.