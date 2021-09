Os anfitriões adiantaram-se aos 44 minutos, por intermédio de Guilherme Schettine, mas os forasteiros, que viram Hélder Ferreira ser expulso, restabeleceram a igualdade aos 50, com um tento de Denilson Junior.

Na classificação, o Paços de Ferreira segue no nono lugar, com oito pontos, os mesmos de Boavista (menos um jogo), Sporting de Braga (menos um jogo) e Gil Vicente, enquanto o promovido Vizela é 12.º, com os mesmos seis do Marítimo.